Matera: in provincia 24 famiglie sfrattate ancora in attesa della nuova tranche del contributo di locazione! Questa la situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere regionale Gianni Perrino:

“Noi ci proviamo in tutti i modi a segnalare le criticità che riguardano la vita politica ed amministrativa della nostra regione, ma spesso dalla plancia di comando si preferisce il silenzio o si opta per risposte inconcludenti.

Si pensi alla reazione dell’Assessore Merra alla nostra richiesta di chiarimenti sui lavori dello studentato di Matera.

Un’altra delle vicende sulla quale abbiamo acceso un faro da tempo e che non sembra avere riscontri positivi è quella relativa alle palazzine ATER di Irsina (MT).

Dal gennaio 2017 ci sono 24 famiglie che hanno subito un’ordinanza di sfratto a causa dell’inagibilità delle palazzine di proprietà dell’ATER di Matera.

Ad oggi la Regione si è mossa esclusivamente in via emergenziale stanziando nel corso di questi anni dei contributi per coprire le spese di affitto delle famiglie sottoposte a sfratto, contributi che hanno raggiunto un totale di 350mila euro.

In sede di approvazione di bilancio l’assessore Merra si è impegnata verbalmente per stanziare un’ulteriore tranche per coprire i canoni di locazione.

Dal canto suo l’ATER di Matera ha inserito nel suo programma biennale 2020/2021 un progetto di fattibilità tecnica ed economica di demolizione e ricostruzione degli edifici.

La Regione, con D.G.R. nr. 689 del 06.10.2020, ha riconosciuto un contributo massimo di € 1.150.000,00 per l’intervento di demolizione e ricostruzione degli alloggi impegnando l’intera somma nell’ambito del Bilancio Pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata.

A questo finanziamento si aggiunge l’importo di € 600.000,00 a carico dell’ATER approvato dall’ente.

Qualche giorno fa l’ATER di Matera ha affidato un incarico per la redazione della relazione geologica.

Ci auguriamo che tutto prosegua liscio, senza intoppi e senza le solite complicazioni burocratiche.

Non vorremmo che fra 3-4 anni le case siano ancora lì in attesa di essere ricostruite e che il contributo per gli affitti superi il costo complessivo della demolizione e ricostruzione.

Regione ed Ater hanno l’occasione di dimostrare tutta la loro efficienza in questa operazione.

Nel frattempo l’Assessore Merra rassicuri i cittadini che sono in attesa della nuova tranche del contributo di locazione”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)