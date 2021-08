Matera: in onore del nostro Santo Patrono pergamena ricordo a queste coppie materane. Ecco come riceverla

In vista dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città di Matera, Sant’Eustachio e familiari Martiri, l’Associazione Maria SS. della Bruna, già da alcuni anni, consegna alle coppie materane, che festeggiano il loro venticinquesimo, cinquantesimo e sessantesimo anniversario di matrimonio una pergamena ricordo durante la celebrazione della Santa Messa in onore del Santo Patrono che si svolgerà il prossimo 20 Settembre.

Pertanto, in segno di augurio e per invocare la protezione di Sant’Eustachio, l’Associazione Maria SS. della Bruna invita a fornire entro prossimo il 10 Settembre le generalità degli sposi che nel corrente anno festeggiano l’anniversario di matrimonio e che, quindi, hanno coronato il loro sogno d’amore e poter celebrare insieme il Patrono di Matera.

Le generalità potranno essere comunicate tramite messaggio WhatsApp o SMS ai seguenti numeri:

333/23 83 800 (Nunzia);

329/97 87 941 (Grazia);

329/29 35 885 (Francesco).

Oppure via e-mail indirizzata a:

associazionedellabruna@hotmail.it

