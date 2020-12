Matera: in mostra un bellissimo presepe in cartapesta per rendere più lieto il nostro Natale! Ecco dove ammirarlo

L’Associazione Maria SS. della Bruna, nello spirito di collaborazione che l’ha sempre contraddistinta, ha inteso aderire all’invito rivolto dal sindaco di Matera alle associazioni locali per l’attivazione di iniziative atte a rendere quanto più liete possibile le prossime festività natalizie, segnate purtroppo dai sacrifici imposti dalle disposizioni emanate per contrastare la pandemia in atto.

In tale contesto l’Associazione ha messo a disposizione ben volentieri il presepe in cartapesta di sua proprietà, acquistato alcuni anni or sono dall’autore Andrea Sansone.

Le statue sono state collocate nell’atrio d’ingresso del cinema comunale “G. Guerrieri”, al di sotto del maestoso albero di Natale realizzato sulla facciata del palazzo dell’Annunziata, affinché chiunque passi di lì possa nutrire la speranza di un veloce ritorno alla serenità quotidiana, con una nuova rinascita così come il significato del carro della Bruna insegna da secoli.

