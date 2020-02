Matera: in funzione questi nuovi bagni autopulenti. I dettagli

Sono stati installati e sono in funzione all’interno di uno degli spazi del mercato coperto di Piazza Ascanio Persio, 3 bagni autopulenti (due per soggetti normodotati e uno per persone con diversa abilità).

Gli impianti sono stati acquistati dal Comune di Matera con una spesa complessiva di 150mila euro, in seguito ad una gara d’appalto che prevede la gestione, la manutenzione e la tenuta in esercizio per una durata di due anni.

Spiega l’assessore ai Sassi e al Centro storico, Mariangela Liantonio: