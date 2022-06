Matera: in arrivo le giornate Europee dell’Archeologia! Ecco il fitto programma di iniziative

È richiesta la prenotazione attraverso i canali social del museo.

Chi prenoterà la visita riceverà in omaggio una copia della guida breve della mostra.

Sabato 18 Giugno, ore 10:00-12:30, in collaborazione con il CEA (Centro di Educazione Ambientale di Matera) Laboratorio didattico: “Un giorno da Greci”

Laboratorio didattico, ambientato negli spazi del Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” e rivolto a bambini e bambine, finalizzato a favorire un avvicinamento alla storia antica e un approccio ludico alla conoscenza delle epoche preistoriche.

Tali attività-gioco stimolano e alimentano un approccio curioso al museo da parte dei bambini e delle bambine e li stimolano ad affrontare le giornate di visita con partecipazione ed entusiasmo.

Le terre di Basilicata sono state una delle mete della prima colonizzazione greca in Italia.

Numerose sono le testimonianze di questo popolo.

L’attività è divisa in due parti: in una prima fase i ragazzi saranno divisi in gruppi e invitati a cimentarsi nella ricostruzione di riproduzioni di resti di vasi di età classica decorati con la caratteristica tecnica a figure rosse e nere; in una seconda fase saranno invitati a individuarne forma e uso su una scheda e successivamente a descrivere le scene e i personaggi rappresentati.

Domenica 19 Giugno, ore 12:00 il Museo propone un evento musicale

Il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”, in collaborazione con l’associazione LAMS di Matera, aderisce alla 28° edizione della Festa della Musica.

Con Duo Eos, Maria Concetta Guglielmo (flauto) e Giuseppe Di Paola (fisarmonica).

Programma:

A. Kusjakow, Five Spanish pictures op.28 suite per flauto e fisarmonica (I, II, III, V);

G. Di Paola, Ascesa dell’Angelo per flauto e fisarmonica;