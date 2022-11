Matera: in arrivo 3 nuove auto per la Polizia locale! Ecco i dettagli

Sono in arrivo tre nuovissime auto per la Polizia Locale di Matera.

Al costo di 169.526,32 IVA compresa, sono state acquistate una Alfa Romeo Nuova Giulia Turbo Benzina (2000 centimetri cubici) da 200 cavalli e due Toyota RAV4 2.5 HYBRID.

Si legge sulla DETERMINAZIONE RCG N° 2801/2022 DEL 09/11/2022:

“Considerato che si rende necessario provvedere al progressivo rinnovamento del parco auto, attraverso la fornitura di nuovi mezzi di più attuale concezione tecnica, con più ridotte emissioni di scarico, migliore efficienza dinamica, più elevati standard di sicurezza per gli operatori;

Visto l’art. 1, commi 581-587, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, pubblicata sulla G.U. 304 del 30 Dicembre 2019), che ha previsto l’obbligo per le p.A. di acquistare veicoli di servizio elettrici, ibridi o a idrogeno, in misura non inferiore al 50% dei mezzi acquistati o noleggiati a partire dal 1° Gennaio 2020, come previsto dai commi da 107 a 109;

Ritenuto pertanto di dover procedere, con immediatezza, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla fornitura di N. 1 veicolo tipo “ALFA ROMEO NUOVA GIULIA 2.0 TB” e N. 2 veicoli tipo “TOYOTA RAV4 2.5 HYBRID” dotate di paratia per il trasporto dei fermati in sicurezza, allestite con i segni distintivi della Polizia Locale secondo quanto previsto dalla normativa regionale Basilicata e attrezzate, tra l’altro, con dotazioni tecnico-strumentali necessarie per ottimizzare l’espletamento delle funzioni istituzionali di vigilanza e controllo del territorio;

[…]

Ritenuto pertanto dover stabilire i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è il rinnovamento del parco auto, ad uso esclusivo della Polizia Locale;

b) l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 3 veicoli, da adibire ai servizi e compiti istituzionali, per il potenziamento della dotazione delle attrezzature della Polizia Locale;

c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

d) le clausole contrattuali sono quelle sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico;

e) la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’o.d.a. del Mercato elettronico;

a) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016;

[…]

Ritenuto pertanto, di impegnare l’importo complessivo di € 169.526,32 IVA compresa così suddiviso:

– € 84.621,53 sul Cap. 13031/7 del corrente bilancio;

– € 84.904,79 sul cap. 1050/1 lett. b) del corrente bilancio;

[…]

IL DIRIGENTE

Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella a corredo della medesima;

Visti:

– il D. Lgs. n. 267/2000;

– il D. Lgs. n. 165/2001;

– il D. Lgs. n. 50/2016;

– lo Statuto Comunale;

– il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata”.

