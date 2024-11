Matera, in accordo con l’Asm questi due residenze pronte ad accogliere anziani e persone fragili. I dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica che ieri è stato perfezionato il rapporto contrattuale con le Residenze Sanitarie Assistenziali “Villa Anna” e “Centro Geriatrico” di Matera che consentirà, dal prossimo primo dicembre, di ammettere nelle due residenze anziani e fragili per conto dell’ASM e quindi a carico del sistema sanitario regionale.

Il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, sostiene:

“Con questo nuovo step contrattuale si attiva concretamente, tra qualche giorno un percorso che mira a garantire il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza con il contributo delle RSA.

Grazie al supporto fondamentale del personale amministrativo dell’ASM siamo riusciti, in poche settimane, a superare la parte burocratica e a rendere disponibile il servizio per fragili e anziani non autosufficienti e per pazienti con demenze o Alzheimer.

Con la firma dei contratti e la partenza del servizio nel territorio di Matera si rafforza la politica sanitaria che prevede lo spostamento delle cure dal livello ospedaliero a quello territoriale con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e accrescerne l’efficienza, in coerenza con il Piano Nazionale della Cronicità”.

Anche l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio delle attività:

“Questo importante traguardo permette di garantire una risposta concreta e immediata alle esigenze del nostro territorio.

Le due strutture rappresentano un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza agli anziani e alle persone fragili, offrendo cure di qualità in un ambiente sicuro e accogliente.

Questo passo, si inserisce nel quadro più ampio del nostro impegno per potenziare i servizi sociosanitari, ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e migliorare la presa in carico delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per raggiungere questo obiettivo, dalla direzione strategica dell’ASM e gli uffici preposti, agli operatori delle RSA, e confermo la volontà della Regione Basilicata di continuare a investire nella salute e nel benessere dei cittadini, nell’ottica della prossimità delle cure.”

La contrattualizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali di Matera, avvenuta lo scorso 9 Ottobre, prevede per il Centro Geriatrico di Matera 10 posti dedicati a pazienti R2 e 8 posti per pazienti con demenze o Alzheimer; mentre per Villa Anna (Società Cooperativa Sociale Anziani ’93) prevede 18 posti riservati a pazienti con demenze o Alzheimer.