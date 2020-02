Matera, importante vittoria per l’A.S.D. Tennistavolo: ecco tutti i risultati della giornata

La seconda giornata di ritorno dei campionati a squadre di tennistavolo 2019/2020 si conclude con una vittoria e una sconfitta per le formazioni della A.S.D. Tennistavolo Pegasus: il team di C1 esce infatti sconfitto anche se a testa alta dalla trasferta di Reggio Calabria contro il Tennistavolo Casper, mentre la C2 guidata per la prima volta da Franco De Leo strappa un trionfale 5 a 4 a Matera contro il Tennistavolo Potenza.

Ecco quanto si legge in un comunicato ufficiale di Angelo D’Ercole (Presidente A.S.D. Tennistavolo Pegasus):

“L’ultimo weekend sportivo della Pegasus si accende dunque grazie all’impresa della sua formazione cadetta che, scesa in campo tra le mura amiche della palestra della scuola elementare Marconi, conquista una vittoria importantissima, raggiunta, si può proprio dire, all’ultimo respiro.

Se da un lato la compagine del Potenza poteva contare sin dalla vigilia sulla prestazione del fuori quota Marco Palummo, autore in giornata dell’ennesima tripletta stagionale, gli uomini in rosso della formazione materana, scesi in campo con Vincenzo Ferraiuolo, Franco De Leo ed Emanuele Pellegrino, sono stati invece bravi ad interpretare la gara nel suo complesso, offrendo una prestazione di squadra utile a inibire le restanti controffensive ospiti.

Dopo una situazione di sostanziale equilibrio nel parziale, maturata grazie alle vittorie di Ferraiuolo su Luigi Claps e Francesco Balsamo (quest’ultima ottenuta per 3 set a 2 dopo aver annullato un match point nel quarto parziale) nonché di De Leo sullo stesso Claps, l’uno-due decisivo della Pegasus porta la firma proprio di De Leo e Pellegrino: se è vero che è il primo a metterci del suo nel superare per 3 a 0 il temuto Balsamo, è poi lo stesso Pellegrino a gettare il cuore oltre l’ostacolo, imponendosi contro Claps al termine di tre set di pura tensione che consegnano di fatto la vittoria conclusiva alla formazione di casa della Pegasus.

Con questa vittoria la Pegasus aggancia ora proprio il TT Potenza al momentaneo terzo posto in classifica a quota 10, con la compagine potentina che ha però ancora una gara da recuperare.

Debacle esterna, invece, per la prima squadra della società materana che, scesa in campo sabato pomeriggio a Reggio Calabria, non va oltre il passivo di 5 a 2 contro il Tennistavolo Casper.

Nonostante l’assenza del numero uno della formazione, Claudio Motolese, gli uomini di capitan Giuseppe Fasano tirano fuori una prestazione d’orgoglio, che sarebbe potuta culminare con un passivo molto più ristretto visti i valori delle due squadre in campo.

Alla fine sul punteggio finale pesano le tre vittorie di Michele D’Amico, esperto pongista calabrese numero 286 del ranking nazionale, che supera in serie e senza alcun set al passivo Luca D’Ercole, capitan Fasano nonché Angelo D’Ercole, richiamato in extremis a sostituire proprio Motolese.

Acquisito il risultato negativo, per il team materano sponsorizzato Nuzzaci Strade le ambizioni di salvezza rimangono assolutamente invariate: mantenuto il +2 sull’Ariano Irpino bisognerà ora sfruttare ogni minima possibilità per portare punti preziosi in cascina.

Nella prossima giornata, la C1 della Pegasus ospiterà quindi il Tennistavolo Avellino in un altro match per cuori forti: la gara è in programma sabato 8 Febbraio presso la palestra della scuola elementare Marconi di Matera in via Sicilia, con inizio alle ore 16:00.

Il team di C2, invece, si appresta a scontrarsi con la capolista Bernalda Areawi, formazione ancora a punteggio pieno dopo nove gare: il match è in programma Domenica 9 sempre presso la palestra della Marconi ma stavolta a partire dalle 10:00″.