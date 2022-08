Matera: il Vincitore del Festival di Sanremo Blanco pronto ad infiammare la Cava del Sole! Ecco i dettagli

Vincitore della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, certificato quinto disco di platino, con il successo ottenuto per l’album d’esordio “Blu Celeste” certificato cinque volte disco di platino e dopo l’uscita del nuovo singolo “Nostalgia”, BLANCO prosegue con il BLU CELESTE TOUR con una data sold out il 3 Agosto 2022 a Matera per il Sonic Park Festival presso Cava del Sole, in via Appia 32.

Dopo il successo e il tutto esaurito del tour nei club di tutta Italia, BLANCO continua con il BLU CELESTE TOUR che toccherà tutte le città italiane per un’estate all’insegna della musica.

La perfomance del giovanissimo talento è stata ideata nel minimo dettaglio per portare lo spettatore all’interno di un’esperienza sensoriale.

Come uno spettacolo immersivo, l’allestimento -ideato da Fabio Novembre- attraverso il light design e i grandi schermi led wall che circondano il palco, accompagna l’esibizione di BLANCO ricreandone l’immaginario visivo: dalla cameretta, luogo in cui l’artista ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio BLU CELESTE e ricostruiti attraverso i visual che si alternano sugli schermi, il cantante si muove all’interno di uno spazio in costante trasformazione.

Sul palco, insieme a BLANCO il fedele produttore e polistrumentista Michelangelo e una prestigiosa band composta da Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il BLU CELESTE TOUR ha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormai BLANCO un fenomeno inarrestabile.

Durante il tour BLANCO porterà live tutti i suoi più grandi successi e il suo album d’esordio “Blu Celeste”.

I dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)