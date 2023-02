Matera, il vicepresidente della Provincia all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti: i dettagli

Anche la Provincia di Matera era presente stamattina alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti di Basilicata.

Il vicepresidente Emanuele Pilato, su delega del presidente Piero Marrese, ha infatti presenziato all’importante appuntamento e non ha mancato di sottolineare il ruolo dei giudici contabili, “specie in un contesto socio-economico come quello attuale”.

Pilato ha ringraziato la Corte dei Conti per la sua “costante attività di controllo, in particolare sull’operato della pubblica amministrazione”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)