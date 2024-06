Matera, il Torneo della Bruna entra nel vivo! Ecco i verdetti della prima fase

Quinta giornata per il 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano.

Terminata la prima fase della manifestazione, che dopo ben 35 gare disputate emette i primi verdetti.

Sono tre le formazioni che lasciano la manifestazione Open, dopo un percorso lungo oltre un mese e ricco di emozioni.

Non faranno parte della fase finale, infatti, il Bar delle Arti/Shibuya/Scipipì, la Tabaccheria Fratelli Lisurici, e solamente per una beffarda differenza reti la Giorgialongo Costruzioni.

Sono invece cinque le formazioni che si sono qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta: le due capoliste, in grado di vincere tutte e cinque le gare disputate e cioè la LC Team/Impresa Elettrica Casamassima e l’Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula, entrambe con 15 punti in classifica;

la Gica Ice, fermata solamente da un pareggio contro la Tecnovetro (quinta e anche lei direttamente alla fase finale), e l’Agenzia La Lucana/Central Frutta, quarta in classifica.

Ben sei le squadre qualificate ai play-in, un’appendice della manifestazione, che decreterà le altre tre formazioni che andranno a comporre i quarti di finale.

Tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno scenderanno in campo sei formazioni.

Mercoledì alle 21 in scena Studio Energy/D’Ercole Edilizia (settima in classifica) contro Boutique Kitch/Lo Stragelato (decima);

mentre giovedì alle 21 MDA/Mangiamoci Sud (sesta) affronterà la Edil Venezia (undicesima); sempre giovedì alle ore 22 Studio PM/Vito con Noi (ottava) sfiderà la Elettromeccanica Sud (nona).

Una settimana, la quinta di gare, ricca di spunti e risultati importanti, come quello della Edil Venezia, che resistendo agli assalti della Gica Ice e rispondendo colpo su colpo (5-6 il risultato finale) ha mantenuto quasi intatta la differenza reti, utile per prendersi l’ultimo posto utile per la qualificazione ai play-in.

Stesso discorso, ma per la qualificazione diretta, quello tra Tecnovetro e MDA/Mangiamoci Sud, terminata 3-2 e utile a permettere ai primi di qualificarsi direttamente ai quarti, costringendo la formazione di Tonio Chisena ai play-in come sesta classificata.

Mercoledì i saluti della Tabaccheria Fratelli Lisurici, sconfitti 5-1 dalla LC Team/Impresa Elettrica Casamassima, che sfruttando la differenza reti ha preso vantaggio sui diretti rivali e conquistato così il primo posto nella classifica finale della fase a girone unico.

Nel ricco venerdì di gare, ben quattro quelle disputate, infine, alle 20 la resa della Giorgialongo Costruzioni, che uscendo sconfitta per 7-2 contro l’Agenzia La Lucana/Central Frutta ha dovuto salutare il torneo, per via di una peggiore differenza reti rispetto alle altre due formazioni a tre punti. Studio Energy/D’Ercole Edilizia supera di misura la Boutique Kitch/Lo Stragelato per 8-6 assicurandosi una nuova sfida tra le due formazioni.

Entrambe in formazione rimaneggiata, con la Boutique Kitch orfana di entrambi i portieri, e la Studio Energy con gli uomini contati;

la sfida di mercoledì per i play-in sarà sicuramente più avvincente.

Anche il Bar delle Arti/Shibuya/Scipipì lascia il torneo lottando almeno per un tempo contro la Studio PM/Vito con Noi, anche se il risultato finale di 9-2 non rende merito all’impegno di Mirko Carissimo e compagni.

Nell’ultima sfida della fase a gironi, l’Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula si conferma a punteggio pieno superando per 8-5 l’Elettromeccanica Sud, già certa comunque di un posto ai play-in.

Nella quarta giornata del Torneo “Maria Ss. della Bruna” di calcio a 5 Over40, invece, spazio alla quarta giornata, la prima del girone di ritorno.

Pareggio per 3-3 tra Boutique Kitch e Cogecis Costruzioni Generali, pari che lascia invariato il distacco tra le prime due della graduatoria; mentre Gruppo Cristalli, superando 3-0 la Ilan Elleffe/Studio Energy aumenta il distacco e resta vicino alle prime due della classe con i suoi 6 punti.

Il Torneo della Bruna entra nel vivo, sarà una settimana sicuramente interessante, attendendo la pausa per i festeggiamenti, prima del rush finale.