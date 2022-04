Matera, il sindaco: “rubato un faretto lasciando i cavi scoperti: sei un irresponsabile perché la villa comunale è frequentata da molti bambini”! Le foto

Triste risveglio per la città di Matera.

Così il Sindaco Domenico Bennardi:

“A te che nella notte o prima mattina del 6 aprile hai trafugato un faretto nella villa comunale, lasciando i cavi scoperti, voglio dirti che non sei solo un miserabile ma un irresponsabile perché la villa comunale è frequentata da molti bambini.

Stiamo controllando le telecamere; l’autore del gesto, se riconosciuto, sarà denunciato.

Ma nessuna telecamera e nessun custode può impedire fino in fondo furti e vandalismo.

Ringrazio il cittadino che ha segnalato la situazione alla polizia locale, grazie anche ai dipendenti comunali e la ditta della corrente pubblica che in poche ore ha ripristinato il corpo luminoso.

Vorrei congratularmi e abbracciare uno a uno la gran maggioranza dei materani che sta assumendo sempre più un senso civico comune dello stare insieme, che si sta sforzando di rispettare le regole con la differenziata e con la pandemia, purtroppo però rimane ancora qualche incivile e irresponsabile.

Ma non voglio arrendermi.

Sicuramente sbaglio anche io, probabilmente occorrono ancora più telecamere, più vigili, più fototrappole, più controlli, più custodi; può darsi, ma tutto questo ha un costo sul bilancio, risorse che togliamo ad altro.

Invece non mi stancherò di ripeterlo, dobbiamo impegnarci tutti (dal primo all’ultimo) per considerare la città dove viviamo come un patrimonio di tutti noi, con orgoglio, senso civico e un pizzico di gelosia, come fosse il nostro giardino di casa.

Tocca a noi ora fare la differenza, tocca a ognuno di noi“.



