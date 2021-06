Matera: il Sindaco accoglie il nuovo direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019

Questa mattina in municipio il sindaco, Domenico Bennardi, ha ricevuto il direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Giovanni Oliva, nominato ieri nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione.

Ha detto il sindaco:

“L’Amministrazione comunale non ha mai fatto mancare la disponibilità alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni che consentano di portare la Fondazione fuori dal guado, di tornare ad essere operativa e capitalizzare il lungo e importante percorso avviato già da un decennio.

Giovanni Oliva potrà essere una guida autorevole e competente per raccogliere la feconda eredità dell’anno da Capitale europea della cultura e riannodare i fili anche con istituzioni culturali internazionali che in questi anni hanno avuto Matera come punto di riferimento.

Ci sono, oggi, tutte le condizioni per il rilancio attraverso una stretta collaborazione operativa tra Comune e Fondazione.

L’industria culturale è il modello di sviluppo sul quale puntiamo per proseguire a proiettare nel futuro quello che il 2019 ha significato per l’Europa.

Un ulteriore aspetto da cogliere positivamente è che Oliva ha generosamente accettato l’incarico di direttore generale, insieme a quelli già svolti di segretario generale e di manager amministrativo e finanziario, senza alcun compenso ulteriore, così da generare anche un significativo risultato nell’ottica del contenimento della spesa pubblica”.

