Matera, il Presidente della Provincia incontra il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco. Le foto

Il Presidente della Provincia Piero Marrese ha incontrato questo pomeriggio nel Palazzo di via Ridola il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Filiberto Russo, insediatosi da alcuni giorni nella città dei Sassi, rivolgendogli il benvenuto e l’augurio di buon lavoro dell’amministrazione provinciale.

Un incontro cordiale in cui è stato individuato un percorso di collaborazione tra le due istituzioni, improntato sulle problematiche di sicurezza, protezione civile e gestione delle emergenze, soprattutto in un momento così delicato come quello che si vive in ambito sanitario.

Ha spiegato il presidente Marrese:

“La Provincia di Matera è sempre in prima linea nel sostenere e collaborare con il Comando dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre comunità.

Benvenuto a Matera al comandante Russo, ed auguri di buon lavoro in questa nuova sfida, pronti a consolidare quel rapporto di sintonia tra istituzioni nell’affrontare le problematiche e contribuire alla salvaguardia il territorio materano”.

