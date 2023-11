Il piccolo Daniele ha ricevuto il suo distintivo della Polizia Scientifica.

Non vedeva l’ora di scoprire come lavorano i poliziotti della Questura di Matera e per questo ci ha tenuto a salutare anche i colleghi della Squadra Mobile, della centrale operativa e della sezione volanti.

Così hanno commentato l’accaduto gli agenti:

“Chi lo sa, Daniele, un giorno forse sarai dei nostri!“.a

