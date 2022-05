Matera: “il nostro magico paesaggio dei Sassi, scenografia di tanti film, location ideale per una scuola di cinematografia internazionale”! Queste le ultime notizie

Si parla ormai da tempo di finanziare la scuola di cinematografia internazionale a Matera con somme di grande rilievo ed oggi sembra che si sia fatto un passo in avanti.

Infatti, come dichiara il Consigliere Regionale Piergiorgio Quarto:

“Con la recente approvazione del bilancio regionale si è deciso, anche per quest’anno, nel pieno rispetto del Protocollo d’Intesa avvenuto tra il Presidente Vito Bardi e l’allora Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, di finanziare la scuola di cinematografia internazionale a Matera, stanziando a bilancio la somma di euro settecentomila.

Questo a dimostrazione del rispetto degli accordi e della ferma volontà del Governo regionale di vedere finalmente realizzato l’importante progetto nella Città dei Sassi.

Purtroppo ad oggi della scuola nessuna traccia, nessun segnale di vita.

Lo stesso finanziamento di pari importo era stata deciso lo scorso anno, il tutto per la gestione della istituenda struttura accademica.

Adesso tocca alla Giunta comunale materana svegliarsi dal torpore, il riferimento è al Sindaco Bennardi in particolare, e magari con un sussulto di concreta operatività superare le lamentate impasse burocratiche e far partire concretamente l’attesa e importante iniziativa.

Tutti, materani e non, siamo convinti che il suggestivo e magico paesaggio dei Sassi, scenografia di tanti film della storia della cinematografia mondiale vedi solo per ricordare i più importanti ‘The Passion’ di Mel Gibson e l’ultimo James Bond rappresenti la location ideale per far nascere una scuola di regia e recitazione cinematografica, una proposta importante che nell’interesse di tutti i materani deve essere realizzata subito.

Tanti i riflessi importanti di una simile iniziativa, la scuola garantirebbe infatti l’affluenza in città di tanti giovani da ogni parte d’Italia e d’Europa desiderosi di confrontare le proprie origini e matrici etnico-culturali con altre realtà diverse.

Altro aspetto di non secondaria importanza da valutare, gli inevitabili notevoli benefici per l’economia cittadina.

Grazie ad un processo sinergico tra Comune di Matera, Regione e Ministeri il piano realizzativo deve avere origine.

Sarebbe davvero dannoso continuare a stanziare soldi per garantire e realizzare la gestione funzionale dei Corsi di Alta formazione del Centro Sperimentale di Cinematografia qualora sussista la reiterata renitenza di qualcuno che persevera nell‘osteggiare il progetto forse per prese di posizioni meramente politiche.

L’augurio di tutti è che per l’anno accademico 2021/22 i corsi abbiano inizio, basta aspettare.

Matera infatti deve continuare ad essere un punto di riferimento fondamentale per tutta la cultura meridionale europea, per fare questo occorre investire sulla cultura per creare lavoro sul territorio.

Un connubio perfetto tra cultura e lavoro può essere offerto solo da una città come la nostra, ricca di competenze, dotata di un brand inimitabile e luogo ideale per creare delle professionalità di alto livello“.