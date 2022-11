Matera: “il futuro del nostro territorio passa dalla scuola e dall’educazione alla legalità”. Ecco l’iniziativa

Orgoglio per il manifesto degli Stati Generali della Scuola che parte da Matera capitale, ma anche per aver portato il saluto di Upi Basilicata e della Provincia di Matera al dibattito su legalità e riscatto per chi ha sbagliato.

Stamane a Matera il presidente della Provincia, Piero Marrese ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali della Scuola e al convegno “C’è il mare fuori”.

Ha spiegato Marrese:

“Gli Stati Generali sono un momento importante, per la scuola e il territorio: la Provincia di Matera vuole fare da cerniera tra istituzioni per favorirne il rilancio, anche attraverso il potenziamento dell’offerta scolastica.

Il rispetto della legge e diritto di riscattarsi sono stati al centro del convegno organizzato dall’associazione Cammino: ai giovani ho detto che per costruire serenamente il loro domani, devono prestare attenzione nel presente.

UPI Basilicata e Provincia di Matera sostengono i cittadini del futuro!”.

