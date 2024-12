Matera: il Capodanno porta un aumento di stipendio per 400 dipendenti ASM. I dettagli

Capodanno ricco per circa 400 dipendenti del personale del comparto dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Oggi le commissioni preposte hanno completato le valutazioni dei circa 900 candidati ai DEP (differenziali economici di professionalità), le ex progressioni economiche orizzontali.

In linea con i criteri previsti dal contratto collettivo nazionale e degli accordi raggiunti d’intesa con tutte le organizzazioni sindacali del comparto, l’Azienda è riuscita ad indire ed espletare la procedura entro il mese di dicembre.

Ciò consentirà a 400 dipendenti di conseguire aumenti annuali da 700 a 1200 € in base alla area e categoria di appartenenza.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Con la chiusura dell’iter di valutazione delle domande pervenute si riconosce concretamente la professionalità dei dipendenti del comparto sanità gratificando la carriera, il merito e l’aspetto remunerativo.

La valorizzazione del merito, permetterà di motivare i dipendenti ASM aumentando il grado di fidelizzazione degli stessi verso l’azienda incrementando, implicitamente, anche la performance lavorativa a beneficio degli utenti che utilizzano i servizi sanitari”.

La procedura per l’attribuzione del differenziale economico è stata fortemente voluta dalla Direzione Strategica allo scopo di dare un segnale importante ai numerosissimi professionisti che in questi anni difficili stanno supportando l’Azienda anche in condizioni spesso non facili.

Sottolinea Friolo:

“È un risultato conseguito anche grazie alla collaborazione costante e preziosa delle organizzazioni sindacali a cui va riconosciuto il merito di aver da subito subito accolto con favore e sostenuto la proposta aziendale durante tutti gli iter procedurali”.