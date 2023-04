Matera: il campione Gaudiano sul podio di questo Gran Premio! Complimenti

Il materano Emanuele Gaudiano vince ancora!

Come riporta la Federazione Italiana Sport Equestri:

“Il 16 Aprile nuova vittoria in un Gran Premio, la terza su un totale di 25 in questo inizio di stagione, per l’appuntato Emanuele Gaudiano.

In sella a Chalou l’azzurro si è infatti aggiudicato la gara più importante del CSI3* dello Spring Tour di St Tropez – Grimaud con un perentorio doppio netto e il tempo in barrage di 36.85 secondi grazie al quale ha distaccato di quasi un secondo e mezzo il francese Kevin Staut con Dialou Blue PS (0/0; 38.14).

Undici dei 53 binomi al via hanno guadagnato l’accesso al secondo percorso.

Tra questi anche il primo aviere scelto Lorenzo De Luca che con Don Vito si è classificato all’ottavo posto con un errore in barrage (0/4; 38.48).

Piazzamenti azzurri anche nei Gran Premi due internazionali disputati in Italia.

Ad Arezzo, nel CSI3* che ha chiuso l’edizione 2023 del Toscana Tour, piazza d’onore per il binomio tutto italiano formato dall’appuntato scelto Massimo Grossato con la baia Tinkabelle RS con un errore in barrage (0-4; 39.51).

Un errore nel percorso decisivo anche per il carabiniere Giacomo Casadei quarto classificato in sella a Let’s Go FZ (0/4; 40.85).

All’impegnativa gara disputata su un percorso con ostacoli da 1 metro e 50, hanno preso parte 42 binomi dei quali solo cinque sono stati ammessi al barrage.

A Busto Arsizio, invece, piazzamento nel Gran Premio per Filippo Jordan Pagan Griso quinto classificato in sella all’italiano Oro del Sole Maschio (0/4; 41.83).

Pagan Griso è stato l’unico azzurro tr i sette concorrenti ammessi al barrage (56 i partenti) della gara da 1 e 50 più importante del penultimo appuntamento del Gorla & Busto Trophy”.

Facciamo i nostri complimenti al nostro campione che, ancora una volta, porta alto il nome della Basilicata e di Matera.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)