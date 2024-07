Matera: i volontari dell’associazione Angeli del Carro, nonostante il caldo, donano il sangue e contribuiscono a salvare una vita. Complimenti!

La Fidas Matera ringrazia i 25 donatori che:

“ieri, nonostante il caldo e la domenica estiva, hanno deciso di dedicare il loro tempo a chi ne ha bisogno, donando una sacca di sangue e contribuendo a far fronte alla consuete carenze estive.

Un grazie anche all’associazione Angeli del Carro che ha partecipato alla donazione con un gruppo di 12 volontari, molti dei quali alla prima esperienza.

Il vice presidente Mimmo DUCA ha recepito con entusiasmo l’invito del presidente Fidas Matera, Vito Patrissi, non solo donando lui stesso una sacca di sangue ma coinvolgendo anche gli altri ragazzi dell’associazione che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa gettando le basi per una collaborazione che proseguirà, certamente, nel tempo.

Ricorda Vito Patrissi che il bisogno di sangue non va in vacanza. Un piccolo gesto che a noi non costa nulla può contribuire a salvare una vita!“.