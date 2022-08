Matera: grande successo per i Pinguini Tattici Nucleari alla Cava del Sole! Ecco le foto

Domenica 31 luglio alla Cava del Sole per Sonic Park Matera si è tenuto uno dei concerti-evento dell’estate 2022.

Dopo i sold out nella tournée primaverile nei palazzetti e concerti oceanici è stato SOLD OUT anche il concerto materano.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola “Dove Eravamo Rimasti” e sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti.

Se è vero che i Pinguini Tattici Nucleari non si sono mai fermati, con un’autentica collezione di dischi d’oro, di platino, doppio e triplo platino ad accompagnare il loro incredibile successo, è altrettanto vero che “Dove Eravamo Rimasti Tour” è il modo più bello per tornare ai concerti ed estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli in questo periodo dai tratti atipici.

“Dove Eravamo Rimasti Tour” cattura i Pinguini Tattici Nucleari nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live.

Tutti insieme, da dove eravamo rimasti.

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dichiara:

“Grande successo anche per i Pinguini Tattici Nucleari a Matera.

Un’estate materana così non l’abbiamo mai vista ma ne vedremo altre”.

Ecco le foto.

