Matera: grande l’entusiasmo di questi giovani atleti che hanno visto da vicino le Volanti, la Sala Operativa e le apparecchiature della Polizia. Le foto

Anche quest’anno sono arrivati a Matera i ragazzi del torneo internazionale “Minibasket in Piazza”.

Organizzato dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pielle Matera, al torneo aderiscono 48 squadre, composte di bambini e bambine di età tra i dieci e gli undici anni, provenienti dall’Italia e da varie parti del mondo.

Questa mattina, 60 giovani cestisti che partecipano alla manifestazione sono stati in Questura per conoscere da vicino la Polizia di Stato di Matera.

I ragazzi di Padova e delle città di Bengasi (Libia), Toronto (Canada) e Belgrado (Serbia) sono stati accolti da Maura e Roberto, due poliziotti che operano sulle Volanti, che hanno spiegato loro che il poliziotto è una persona di cui fidarsi, amica di tutti i cittadini che rispettano le regole e sempre pronta a intervenire per soccorrere chi ha bisogno e garantire la sicurezza.

I giovani atleti hanno dapprima osservato da vicino le volanti, montando e curiosando anche al loro interno e restando attratti dagli strumenti di cui sono dotate, come i lampeggianti e le ricetrasmittenti.

Hanno poi visitato due uffici molto importanti della struttura, uno per garantire la sicurezza sul territorio, l’altro per individuare i responsabili dei delitti: il Centro Operativo Telecomunicazioni, che riceve le telefonate dei cittadini dirette al 113 e coordina gli interventi delle Volanti sul territorio e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, con la sua strumentazione tecnologica all’avanguardia per compiere rilievi e analisi su ambienti e reperti rinvenuti sul luogo del crimine.

I ragazzi hanno risposto con entusiasmo, ponendo alcune domande agli operatori, dimostrandosi emozionati nell’osservare da vicino le auto di servizio e incuriositi dalle numerose strumentazioni tecniche presenti nel Centro Operativo e presso la Polizia Scientifica.

I piccoli visitatori prima di andare via hanno ricevuto alcuni gadget della Polizia di Stato come ricordo per la giornata trascorsa in Questura.

Con gli occhi ancora emozionati dai momenti davvero speciali vissuti in compagnia dei poliziotti, i ragazzi hanno lasciato la Questura, pronti ad affrontare la prossima sfida di minibasket.

Da parte di tutta la Polizia di Stato di Matera, un grosso in bocca al lupo ai giovani atleti, con l’augurio che questa settimana di sport possa contribuire alla diffusione dei valori di legalità, amicizia e condivisione.

Ecco le foto.