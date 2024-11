Matera: gli studenti dell’istituto tecnico agrario “Gaetano Briganti” imparano ad apprezzare e a riconoscere l’olio Evo di qualità. L’iniziativa

Conoscere e riconoscere un olio Evo di qualità: è stato questo l’obiettivo del laboratorio didattico organizzato presso l’istituto tecnico agrario “Gaetano Briganti” di Matera dalla OP olivicola Assoprol Basilicata e curato da Salvatore Liuzzi, assaggiatore professionista per la Fondazione “Evoo School” del Consorzio Unaprol.

Una vera e propria attività di formazione, fortemente voluta sia dalla preside Carmela Gallipoli che dalla dirigente scolastica provinciale Rosaria Cancelliere, dedicata agli alunni delle classi quarta e quinta della scuola ospitante e del locale istituto professionale alberghiero “A. Turi”.

Oltre 80 gli studenti coinvolti.

Per la federazione provinciale della Coldiretti di Matera, partner dell’iniziativa, sono intervenuti il direttore Enzo Ruggieri e il presidente Pietro Bitonti.

Ha sottolineato il direttore Ruggieri:

“L’incontro si è perfettamente inserito nel progetto della Coldiretti Matera che ci vede visitare le scuole di ogni ordine e grado della provincia per diffondere la cultura del cibo sano e mettere in guardia i ragazzi dai rischi del consumo di alimenti iper-processati, e ancor peggio del cibo chimico, nella convinzione che sia fondamentale contribuire affinché crescano come consumatori consapevoli”.

Soddisfatto il presidente Bitonti perchè “la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro aumenta il valore delle competenze professionali.

Per questa ragione i momenti formativi come quello di Matera rappresentano un’opportunità preziosa”.