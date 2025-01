Matera: gli studenti del Liceo “Tommaso Stigliani” incontreranno Gino Cecchettin, padre di Giulia. Ecco quando

Lunedì 3 febbraio 2025, dalle ore 8.30 alle 10.30, presso la Casa per Ferie Sant’Anna di Matera, gli studenti del Liceo “Tommaso Stigliani” avranno l’opportunità di incontrare Gino Cecchettin per un dialogo sincero e toccante, che mira a far sentire forte la propria voce.

L’incontro, organizzato dall’istituto in collaborazione con la Libreria Mondadori di Matera, sarà un’importante occasione di riflessione su temi di grande attualità: il femminicidio, la disparità di genere e la cultura patriarcale.

Gino Cecchettin, autore del libro Cara Giulia, scritto insieme a Marco Franzoso, condividerà la sua esperienza di padre e il percorso che lo ha portato a trasformare il dolore in un messaggio di speranza.

Di seguito la locandina con i dettagli.