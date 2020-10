Matera, “Giro d’Italia”: nuovo provvedimento per le scuole. I dettagli

Mancano pochi giorni al passaggio del “Giro d’Italia” per le vie di Matera

Dopo la battuta d’arresto, causa Coronavirus, il nuovo calendario vedrà impegnati gli atleti dal 3 al 25 Ottobre.

Come si legge sul sito ufficiale, la “Capitale della Cultura 2019”, infatti, sarà l’arrivo della sesta tappa (con partenza da Castrovillari, dopo 188 km) e sempre dalla Città dei Sassi si ripartirà, il giorno successivo (settima tappa), alla volta di Brindisi.

Una cronometro individuale, un arrivo in salita sull’Etna e due tappe miste caratterizzeranno la Grande Partenza dell’edizione 103 del Giro d’Italia.

Sarà la nona Grande Partenza della Corsa Rosa dalla Regione Siciliana (1930, 1949, 1954, 1976, 1986, 1989, 1999 e 2008).

A tal proposito il Sindaco, Raffaello De Ruggeri, dopo la prima Ordinanza, ha emanato un nuovo provvedimento per le scuole:

“Considerato che la città di Matera sarà interessata dal 103° Giro d’Italia e dal 2° Giro E-Bike, con l’arrivo della 6^ tappa, “Castrovillari-Matera”, il giorno 08 Ottobre 2020 e con la partenza della 7^ tappa, “MateraBrindisi”, il giorno 09 Ottobre 2020;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale N. 488 dell’01.10.2020 con la quale era stata regolamentata l’attività didattica nei giorni 08 e 09 ottobre 2020;

Vista la nota Prot. n. 3930 del 02.10.2020 del Comando Polizia Locale, in cui è stata evidenziata l’esigenza, emersa in sede di tavolo tecnico presso la Questura di Matera, di prevedere per il giorno 08.10.2020 la sospensione delle attività didattiche, in particolare degli Istituti Superiori, in considerazione delle difficoltà di assicurare il servizio di trasporto extraurbano per gli studenti provenienti da fuori città verso le rispettive località di residenza a causa dei provvedimenti limitativi della circolazione lungo le strade interessate dal passaggio della carovana;

Rilevato che nella medesima nota è stata ravvisata la necessità di anticipare per il giorno 09.10.2020 l’uscita alle ore 11:00 anche dei plessi delle Scuole dell’Infanzia di Via Emilia dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” e di Via Cererie dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria”, stante la loro vicinanza al percorso di gara;

Vista la nota dell’Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra” Prot. n. 0008629 del 02.10.2020, con cui è stata comunicata la disponibilità dei locali dell’istituto per i giorni 8 e 9 ottobre 2020;

Valutata la necessità di ridurre la sospensione delle attività didattiche al minimo indispensabile per far fronte alle esigenze sopra indicate;

O R D I N A

per le motivazioni sopra riportate, ad integrazione e modifica della precedente Ordinanza N. 488 dell’01.10.2020:

– per il giorno 8 Ottobre 2020 la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi di tutti gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore della Città di Matera;

– per il giorno 9 Ottobre 2020 l’anticipazione del termine delle attività didattiche alle ore 11:00 per i plessi delle Scuole dell’Infanzia di Via Emilia dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” e di Via Cererie dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria”;

– per il giorno 9 Ottobre 2020 la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra”.

Restano confermate tutte le altre disposizioni adottate con l’Ordinanza N. 488 dell’01.10.2020, in quanto non contrastanti con il presente provvedimento”.

