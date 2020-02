Matera: giovane della provincia va alla finalissima di Italia’s Got Talent!

Importante traguardo per l’atleta pisticcese Yannick Appia N’Dah.

A darne notizia, l’Amministrazione Comunale di Pisticci che in un post pubblico:

“si congratula con il giovane atleta per la convocazione in Nazionale da parte della Federazione italiana Taekwondo ai fini della partecipazione alla finalissima della trasmissione televisiva Italia’s Got Talent.

Il raduno della Nazionale azzurra si terrà a Roma dal 2 al 7 Marzo.

Complimenti Yannick!”.

Facciamo anche noi i nostri complimenti al giovane sportivo che, grazie ai sui risultati, porta alto il nome della Basilicata.