Matera, Gigi D’Alessio in piazza a Capodanno per brindare al 2023! Ecco i dettagli

Cresce l’attesa a Matera per Gigi d’Alessio.

Il cantautore sarà nella città dei Sassi per animare la Capitale europea della Cultura in occasione della notte di San Silvestro.

L’appuntamento è in piazza Castello, dalle 23:00 all’1:30 di notte.

Artista di successo a livello internazionale, d’Alessio nella sua carriera ha venduto all’incirca 27 milioni di dischi.

Tra le canzoni più famose molti ricorderemmo Non dirgli mai, Mon amour, Annaré e Assaje

Ultimo figlio di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d’Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta, già da piccolo inizia a scrivere e comporre musica.

Durante l’infanzia riceve alcune nozioni sulla fisarmonica regalatagli dal padre.

Inizia lo studio del pianoforte da autodidatta molto giovane e prende alcune lezioni di solfeggio.

In seguito entra in conservatorio a 12 anni, conseguendo a 21 anni il diploma in pianoforte.

A 23 anni dirige l’Orchestra Scarlat.

Pronti a salutare il nuovo anno in Basilicata con i grandi successi del cantautore napoletano?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)