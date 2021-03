Matera: Fratelli d’Italia a sostegno delle famiglie in difficoltà. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo al SIT IN di Fratelli d’Italia Matera in Piazza Vittorio Veneto previsto per domenica 21 marzo 2021 relativo alla mancata erogazione dei BONUS SPESA, come previsto dal Decreto Ristori:

“Nelle casse del Comune di Matera giacciono inutilizzati ormai da quattro mesi i 394.000 € accordati dal Decreto Ristori – Ter. del 23 novembre 2020 da utilizzare per le “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

I mesi trascorsi invano per le famiglie materane che versano in stato di necessità e per le quali questo aiuto sarebbe una vera boccata di ossigeno, fanno intendere che per il Sindaco Bennardi e la sua Giunta questo aspetto non sia di nessuna priorità e urgenza.

A nulla sono valse le due interrogazioni inviate in proposito al Sindaco in data 8 dicembre 2020 ed in data 26 febbraio 2021 dai nostri consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli, ad oggi ancora non si conoscono i motivi che hanno impedito l’avvio dell’iter procedurale per la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari e né ci è concesso di conoscerne i tempi.

Sono trascorsi tre mesi dal 29 dicembre 2020, data in cui l’assessore al ramo rispose all’interrogazione dell’ 8 dicembre dichiarando quanto segue: “con fattivo spirito di servizio, il dirigente egli uffici stanno provvedendo alla redazione del bando relativo all’erogazione delle misure di solidarietà alimentare che si prevede verrà pubblicato nel corso di gennaio 2021”.

Da quel giorno questa promessa appare sempre di più una beffa per le famiglie indigenti in attesa e sempre più insostenibili i tempi tanto più che nel testo del Decreto Ristori – Ter. si parlava di misure urgenti e di buoni spesa destinati al Natale.

Fratelli d’Italia Matera ha deciso di farsi promotrice di una manifestazione statica che si terrà in Piazza Vittorio Veneto domenica 21 marzo 2021 dalle ore 12:00 alle ore 12:30 per sollevare l’attenzione della cittadinanza su questo tema e sollecitare il Comune alla erogazione quanto prima dei buoni spesa in modo da poter concedere una Santa Pasqua più serena alle famiglie in difficoltà economica della nostra città”.

