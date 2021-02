Matera, focolaio in provincia: “Situazione estremamente delicata”, invito a limitare i contatti anche tra parenti stretti! I dettagli

Situazione preoccupante a Montescaglioso (MT).

Ecco i dettagli e l’appello del Sindaco Vincenzo Zito:

“Tra il tardo pomeriggio di ieri e stamattina sono pervenuti tutti gli esiti dei circa 200 tamponi molecolari effettuati attraverso lo screening di venerdì pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport.

Tra questi, 22 sono risultati positivi confermando quelle che erano le nostre preoccupazioni alla vigilia.

Allo stesso tempo si registra una guarigione.

Sulla scorta di ulteriori tamponi in programma in settimana, così come annunciato in mattinata ai giornalisti Rai, capiremo il da farsi e soprattutto condivideremo con la Regione Basilicata e con l’Asm eventuali misure restrittive da mettere in campo.

Inutile ribadire che la situazione è estremamente delicata e, pertanto, si invitano i cittadini a limitare il più possibile i contatti anche tra parenti stretti.

È questo il momento per dimostrare la nostra maturità anche perché in questa fase è necessario che il lavoro degli Enti sia concentrato sulle vaccinazioni e non sui tracciamenti.

Oltre al vaccino, abbiamo un’ulteriore arma importante per combattere il virus: il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.

Ringrazio in maniera davvero particolare l’Azienda Sanitaria Materana, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale ed i sempre presenti volontari delle Associazioni di Protezione Civile Anpas e Croce Amica”.

