Il materano Acquasanta eletto nuovo vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana!

Nell’ambito dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Ciclistica Italiana, presso l’Hotel Hilton Rome Airport a Fiumicino, Carmine Acquasanta ha assunto la carica di neo vicepresidente vicario della FCI per il prossimo quadriennio olimpico 2021-2024, affiancando il nuovo presidente nazionale, il lombardo Cordiano Dagnoni.

Il movimento ciclistico lucano esprime orgoglio e piena soddisfazione per questo prestigioso incarico di Carmine Acquasanta (ottenendo il massimo dei voti, 77), il primo in assoluto da vicepresidente federale vicario per un dirigente della Basilicata e del Sud Italia.

Classe 1957, nato a Potenza e attualmente residente a Matera, Carmine Acquasanta ha assunto la presidenza del comitato regionale FCI Basilicata dal 2013 e questo nuova nomina federale è di grande importanza come “collante” tra le regioni del Sud Italia e il vertice della Federciclismo, da oggi affidato all’ex pistard Cordiano Dagnoni che succede dopo 16 anni a Renato Di Rocco.a

