Matera: fine settimana all’insegna del maltempo? Ecco le previsioni aggiornate

Alta pressione rimane sbilanciata sul Nordovest Europa, lasciando scoperte Puglia, Basilicata e Molise a correnti moderatamente instabili da Nordest.

Prossimi giorni dunque fotocopia dei precedenti, con sole alternato a nubi irregolari, che potranno sfociare in locali rovesci e temporali anche di forte intensità.

Quindi ancora maltempo su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 3 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 15°C.

Domenica 4 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)