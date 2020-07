Matera: finanziamento di 400000 euro per questo Comune della provincia! I dettagli

Fondi in arrivo in provincia.

Il Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, comunica:

“Confermato il finanziamento di 400 mila euro per la riqualificazione della nostra area produttiva.

A breve partirà il bando di gara per il rifacimento delle strade, dei marciapiedi e dell’illuminazione a led di tutta la nostra zona PIP, che andrà a coprire anche una buona parte della nostra strada comunale Pomarico-Matera,

oltre alla realizzazione di una tettoia fotovoltaica per la produzione di energia e di una colonnina di ricarica per le auto elettriche.

UN ALTRO PUNTO ‘FORTE’ PER LO SVILUPPO DELLA NOSTRA POMARICO”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)