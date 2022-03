Matera: finalmente consegnata alla città questa area giochi e sport! I dettagli

Domenico Bennardi, Sindaco di Matera, annuncia:

“Finalmente consegnata alla città l’area giochi e sportiva di via Sallustio.

Realizzata grazie ad un permesso a costruire convenzionato, ricavando uno spazio pubblico attrezzato per donare maggiore vivibilità a questo quartiere periferico della città, questa aera era rimasta in un limbo amministrativo da troppi anni ormai.

Questione risolta.

Sono convinto che attraverso le aree giochi e lo sport con attrezzature come queste del calisthenics possiamo recuperare quella socialità che il covid ha sottratto ai bambini, ai nonni ma anche per gli adolescenti.

P.S. Stiamo sollecitando la ripresa dei lavori anche per le aree di Agna e il parco Vezzoso ad Arco, ho convocato per domani mattina l’ennesima riunione con gli uffici tecnici e con la stazione appaltante Invitalia per chiedere il massimo sollecito sulla risoluzione delle varianti al progetto e la ripresa dei lavori.

Ci sono molte aree verdi e sportive da migliorare, occorrono tempo e risorse, ma faremo del nostro meglio per restituire la città migliore di come l’abbiamo trovata”.

