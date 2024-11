Matera: “finalmente applicato il regolamento che vieta tale scempio per il decoro urbano”. I dettagli

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato della Cna Matera, del Confartigianato Matera, della Confesercenti Matera e del Confcommercio:

“Da qualche giorno, ci viene riferito, che personale della Polizia Locale sta intimando, soprattutto ai negozi etnici presenti nel Centro Storico di Matera, di non esporre prodotti di chincaglieria e souvenir fuori dall’esercizio commerciale, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

Finalmente l’Amministrazione Comunale “commissariata” ha inteso applicare il regolamento vigente che vieta tale scempio per il decoro urbano, così come da noi sempre sostenuto ma che non ha mai trovato riscontro applicativo con la scusa di una rivisitazione del piano del commercio, annunciata da anni e mai conseguita.

Oramai siamo a più di un mese dal commissariamento della Casa Comunale e gli enunciati raccolti e le azioni pratiche avviate risultano essere, in proporzione, maggiori rispetto a quelle intraprese dalla passata Amministrazione; verrebbe da esclamare “lunga vita” al commissariamento visto che le azioni chieste dalle Associazioni di categoria e mai applicate rientrano ora nell’azione ordinaria portata avanti dal Commissario Prefettizio”.