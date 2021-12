Matera: finalmente anche in questo borgo una adeguata segnaletica! I dettagli

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, comunica:

“Una adeguata segnaletica finalmente anche a Timmari, un borgo che aspettava dal 2013 una appropriata toponomastica.

L’intitolazione di strade e luoghi, unitamente ad una opportuna segnaletica risolve una serie di disagi e difficoltà per i cittadini residenti, quali la corrispondenza postale, il pronto intervento medico o gli interventi di polizia e vigili del fuoco.

Ciò che non ha un nome non esiste, non ci si può orientare e non si può reperire un luogo se non gli si può attribuire un nome e non c’è una opportuna segnaletica.

Soprattutto per un villaggio come quello di Timmari dove c’è ancora molto da fare per riqualificare sul piano urbanistico anche per il turismo naturalistico.

Un ringraziamento all’assessore Michelangelo Ferrara, al settore mobilità del Comune di Matera e al consigliere Michele Paterino per le sue sollecitazioni.”

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)