A Matera in corso i lavori di rifacimento di alcune strade.

Come ha fatto sapere il Primo cittadino, Domenico Bennardi, nella giornata di ieri:

“Stiamo lavorando in via Casalnuovo che attendeva da… meglio non saperlo.

C’è da recuperare tanto tempo e investire tanti soldi sulle nostre arterie: è un impegno che va portato avanti costantemente, prima, durante e dopo le elezioni e non solo a ridosso.

Lunedì siamo ad Agna“.

Ecco le foto.

