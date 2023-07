Matera: fiamme in un magazzino! Ecco cosa è successo

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore del giorno a Matera, in Vico IV – Via Nazionale.

Come spiega rainews “hanno preso fuoco rifiuti e materiale di risulta come ferro e plastica, che si trovavano in un ampio magazzino al pianterreno.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco.

L’ emergenza è rientrata.

I Vigili del Fuoco sono però ancora al lavoro per le operazioni di bonifica e ripulitura dei locali.

Previsto un sopralluogo che da parte dei Tecnici del Comune di Matera”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)