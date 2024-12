Matera festeggia il Natale dello sportivo! Ecco l’evento

UN MOMENTO di aggregazione nel nome dello sport e della religiosità, nel segno di ciò che il Centro Sportivo Italiano rappresenta a livello nazionale, regionale e locale per la comunità sportiva e cattolica.

“Educare attraverso lo sport” è il messaggio che l’associazione lancia quotidianamente sui campi da gioco e negli Oratori e per questo, domani pomeriggio, giovedì 19 dicembre 2024, si festeggerà il Natale dello Sportivo.

L’appuntamento prevede diversi momenti, un torneo di calcio a cinque che vedrà protagoniste tre società affiliate al Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano: Oratorio Palombella, F.C. Matera, Asd Sportivamente, che si sfideranno in due differenti triangolari per le categorie Under 10 e Under 12 a partire dalle ore 15.

A seguire, tutti i protagonisti non solo delle società impegnate in campo, ma anche di tutte le società affiliate al CSI Matera, i Presidenti, i dirigenti, gli atleti, gli allenatori, gli educatori, i giudici, gli arbitri e ovviamente tutti i genitori che vorranno prendere parte all’evento, si trasferiranno all’interno della Chiesa di San Giuseppe Artigiano per prendere parte alla funzione che sarà presieduta e celebrata da Don Nicola Gurrado, Consulente Ecclesiastico Provinciale CSI Matera.

La giornata si concluderà con le premiazioni dell’evento sportivo, i saluti e gli auguri scambiati con tutti i protagonisti della vita associativa e tutte le società sportive presenti alla giornata dedicata al Natale dello Sportivo.