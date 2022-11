Matera, Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate: “celebriamo l’eroico sacrificio di quanti sono caduti in difesa della Patria”. I dettagli

Su gradito invito del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, l’Ugl Matera con il Segretario Provinciale, Pino Giordano ha partecipato, alla ricorrenza della Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate: celebrazione iniziata alle ore 11:00 in Piazza Vittorio Veneto, presenziata dalla Prefettura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera con il Prefetto di Matera, Sante Copponi, le Autorità civili, militari e religiose, nonché le varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Dice Giordano:

“Salutando le Autorità, in particolar modo il Presidente della Provincia di Matera, Avv. Piero Marrese, ho trasferito il pensiero espresso dal Segretario Generale dell’Ugl, Paolo Capone per tale giornata, nel contesto celebrativo e unico per tutta la nazione: in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebriamo l’eroico sacrificio di quanti sono caduti in difesa della Patria.

A nome dell’Ugl, rivolgo un sentito ringraziamento agli uomini e a alle donne in divisa che ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio, rischiano la propria vita per tutelare la sicurezza in Italia e nelle missioni oltre confine.

Viva l’Italia, Viva le Forze Armate!”.

