Matera, Festa delle Bruna: ecco le precisazioni sullo spettacolo pirotecnico

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Associazione Maria SS. della Bruna:

“Vista la preoccupazione espressa pubblicamente da alcuni cittadini materani, in merito allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico della sera del 2 Luglio, vogliamo chiarire che ciò che è previsto nello stadio comunale NON sarà quanto inizialmente pensato nella località Murgia Timone.

In particolare, i fuochi concordati con il Comune di Matera rientrano in una categoria ben diversa e meno ‘impattante’, per cui si necessita di una distanza minima di 50 metri dalla zona di sparo, e sono pienamente compatibili con il contesto urbano circostante.

Infatti, dopo l’autorizzazione ottenuta dalla Questura di Matera, lo spettacolo della Piroluce srls di Giuseppe Chiarappa è stato accettato anche dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tuttavia, ci occorre precisare nuovamente che lo spettacolo sarà fruibile solo all’esterno del perimetro del campo sportivo“.

