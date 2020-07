Matera, Festa della Bruna: per il giorno più lungo e atteso ecco l’invito della Questura

Mancano poche ore alla tanto attesa celebrazione della nostra amata Patrona.

Come fa sapere la Questura:

“Siamo alla vigilia del 2 luglio, il giorno più lungo e più atteso per i materani.

Come ogni anno, sarà celebrata a Matera la festa in onore di Maria SS. della Bruna, Patrona della città. Questa volta, tuttavia, sarà svolta la sola parte liturgica della festa per rispetto delle misure restrittive adottate in ambito nazionale per contenere le occasioni di contagio da Covid-19.

L’invito rivolto anche dalla Questura è di non affollare le vie della città.

Nella Basilica Cattedrale, in Piazza Duomo e nella chiesa Maria SS. Annunziata nel rione Piccianello, dove si svolgeranno le celebrazioni, i posti saranno limitati: sarà consentito l’accesso soltanto alle persone munite di pass individuale, precedentemente ritirato presso il Comitato organizzatore.



La Polizia di Stato e le altre forze di polizia saranno impegnate, come sempre, a garantire la sicurezza e assicurare che ogni momento della festa si svolga nella massima serenità secondo programma”.

