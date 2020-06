Matera, Festa della Bruna: le categorie protagoniste nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus insieme per chiedere la protezione della Vergine. I dettagli

Come già annunciato dall’“Associazione Maria SS. della Bruna”, quest’anno nel giorno dedicato alla Patrona ci sarà spazio solo per le celebrazioni religiose.

Per riempire, sia pure in misura limitata, l’assenza delle tradizionali manifestazioni esteriori, come reso noto dal Comitato Esecutivo:

“In questo anno segnato della grave pandemia da Covid-19, la novena in preparazione della festa della Bruna vedrà la partecipazione, insieme alle singole comunità parrocchiali, anche di gruppi appartenenti a quelle particolari categorie che sono state protagoniste nel fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Nei nove giorni del ciclo di preghiere, le rappresentanze parrocchiali e le diverse categorie si succederanno per chiedere la protezione della Vergine, nutrendo la speranza in una rapida vittoria nella lotta contro il virus e in una veloce ripresa di tutte le attività”.

Questo il calendario di ciascun giorno della novena, con l’indicazione delle parrocchie e delle categorie professionali invitate a partecipare al ciclo di preghiere:

23 Giugno (Martedì)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchia “Sant’Agnese” e “San Vincenzo de’ Paoli”

▪ Presenza dei medici dell’ospedale e della città.

24 Giugno (Mercoledì)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchie “Sant’Antonio” e “Cristo Re”.

▪ Presenza degli infermieri e dei paramedici.

25 Giugno (Giovedì)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchie “Maria SS. Addolorata” e “San Paolo”.

▪ Presenza dei farmacisti e dei dentisti.

26 Giugno (Venerdì)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchie “Sant’Agostino”, “San Pietro Caveoso”, “San Rocco” e “San Giovanni da Matera”.

▪ Presenza degli appartenenti alla Protezione Civile e alla Croce Rossa.

27 Giugno (Sabato)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa

▪ Parrocchie “Immacolata”, “Maria SS. Annunziata” e “Madonna della Palomba”

▪ Presenza degli appartenenti alle Associazioni di volontariato e al CSV di Basilicata.

28 Giugno (Domenica)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchie “San Giacomo” e “San Giuseppe Lavoratore”

▪ Presenza degli insegnanti e di quanti lavorano nei supermercati e nei negozi di generi alimentari.

29 Giugno (Lunedì)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchie “Maria Madre della Chiesa” e “Maria SS. di Picciano”.

▪ Presenza degli operatori Caritas.

30 Giugno (Martedì)

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchie “Sacra Famiglia” e “San Pio X”.

▪ Presenza degli appartenenti a tutte le forze dell’ordine.

01 Luglio (Mercoledì)

– Ore 11:00 Incontro dell’Arcivescovo con le autorità civili e militari;

– Ore 18:30 Santo Rosario;

– Ore 19:00 Santa Messa.

▪ Parrocchie “Cattedrale” e “San Giovanni Battista”; Santuario “San Francesco da Paola”; Rettorie di “Sante Lucia e Agata alla Fontana” e di “Santa Chiara”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

