Matera, Festa Della Bruna: fiume di gente per l’assalto e lo strazzo del Carro! Le foto

Festa in grande stile a Matera in onore della Patrona, Maria Santissima della Bruna.

Anche questa 634° edizione si è conclusa, registrando un successo di pubblico davvero impressionante.

Migliaia di persone si sono raccolte in Piazza Vittorio Veneto per le fasi più movimentate della festa.

Nel tardo pomeriggio, dopo la Santa Messa nella chiesa di Piccianello, la Madonna è stata trasferita nella fabbrica del carro e posizionata sul trono trionfale del manufatto in cartapaesta condotto poi in processione fino a via Duomo.

Qui, grande attesta per i tradizionali tre giri e, intorno a mezzanotte, la distruzione del carro nel cuore del centro cittadino in Piazza Vittorio Veneto.

L’intera opera, come ogni anno, è stata smantellata nell’arco di pochi minuti.

A seguire i fuochi pirotecnici.

