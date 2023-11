Matera, Festa della Bruna: 18 ritratti intensi e suggestivi dell’artista Domenico Barile accedono alle finali di questo premio internazionale! Complimenti

Nel 2021, presso il Museo Nazionale di Matera, il fotografo Domenico Barile, in partnership con l’associazione Maria SS. della Bruna, espose il progetto 𝑪𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒍 2 𝒅𝒊 𝑳𝒖𝒈𝒍𝒊𝒐, un racconto della Festa della Bruna composto da 18 ritratti intensi e suggestivi.

I volti, immortalati al tempo della pandemia, non solo si fecero manifesto degli aspetti più tradizionali della festa dedicata alla nostra protettrice, ma assunsero un forte valore simbolico, specchio attraverso la loro espressione dei sentimenti e del vissuto di quel particolare periodo storico.

Spiega l’associazione Maria SS. della Bruna:

“Oggi, quegli stessi scatti, dopo aver superato i diversi step di una lunga selezione, sono entrati a far parte della “short list” finale del premio 𝐇𝐈𝐏𝐀 (𝑯𝒂𝒎𝒅𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒚 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅), un prestigioso riconoscimento internazionale di fotografia istituito nel 2011 dallo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai che, oltre a rivolgersi a tutti i fotografi di talento nel mondo, ha come obiettivo il coltivare e attirare l’arte e l’attenzione culturale internazionale, senza le sfide delle demarcazioni culturali.

Un risultato, questo, che rende e deve rendere tutti noi particolarmente felici e orgogliosi sia per riconoscimenti professionali ottenuti dal nostro concittadino, sia per la possibilità data alla nostra festa patronale di essere divulgata, oltre i confini nazionali, nel suo inestimabile valore tradizionale.

Questi, infatti, saranno comunque esposti in diverse parti del mondo potendo così continuare a raccontare l’essenza dell’antico cerimoniale della Festa della Bruna attraverso tutti quei personaggi che, seppur ivi contestualizzati ai tempi della pandemia, ogni anno, da generazioni, impersonano nei rispettivi ruoli le figure artefici nelle celebrazioni, perché legati da una profonda fede e devozione verso la Madonna e il rito dei festeggiamenti.

A Domenico Barile, in attesa dell’esito del contest che sarà comunicato tra pochi giorni, vanno tutto il nostro sostegno e i nostri complimenti per il già importantissimo risultato ottenuto, oltre che un ringraziamento speciale per questa opportunità”.

Foto di Domenico Barile.