Matera: fanno festa e lasciano rifiuti in giro! Questa la situazione

La città di Matera alle prese, ancora, con il problema rifiuti.

Così il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Stamattina col mio staff ho voluto fare un sopralluogo in Piazza degli Olmi, la situazione cestini alle 9:30 era più che decorosa, anche se ricordo che in questi nuovi cestini che abbiamo istallato in molte parti della città non possiamo conferire rifiuti voluminosi.

Nel vicino campetto di basket, rimesso a nuovo anche grazie al prezioso contributo dei volontari e residenti, c’era purtroppo un angolo di rifiuti abbandonati da quella che sembrava una festa di compleanno.

Ho immediatamente chiamato la ditta rifiuti che tempestivamente ha pulito l’area.

Cerchiamo di rispettare le regole e tenere pulita la città, usando i cestini e non usare queste aree di gioco per feste o a limite portarsi i rifiuti via come succede in altre città del nord.

Sono sicuro che gradualmente prevarrà sempre di più un collettivo senso civico in questa città.

Confido molto per questo obiettivo nel regolamento dei beni comuni e regolamento dei comitati di quartiere che spero possano vedere la luce, il prima possibile, in commissione e in consiglio”.

