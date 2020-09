Matera: ex cestista dell’Olimpia Basket a Temptation Island su Canale 5!

Anche Antonio Fabrizio Smorto nello staff di Temptation Island.

Il programma che sbarcherà stasera su Canale 5, per l‘edizione 2020, vede il noto cestista tra le fila dei “tentatori”.

Secondo il format, infatti, sarà uno dei ragazzi inseriti nel ‘villaggio delle donne’ con l’intento di mettere alla la fedeltà delle ragazze, mentre i loro partner si troveranno in una situazione analoga.

Al di là di questa parentesi televisiva, come in molti sapranno, lo sportivo che in estate ha firmato per Catanzaro, ha alle spalle un’importante carriera: dopo l’esperienza giovanile con la Viola Reggio Calabria in A2, Smorto ha collezionato diverse esperienze, a Matera con l’Olimpia Basket e la Virtus Matera, a Roma (con la Luiss e la Stella Azzurra), per poi giocare a Ravenna in serie A e Moncalieri, prima del trasferimento in Puglia per le ultime due stagioni con le maglie di San Severo e Bisceglie.

