Matera, esplosione in un’abitazione: sale il numero delle persone coinvolte. I dettagli

Brutta esplosione a Matera determinata con ogni probabilità da una fuga di gas.

E’ quanto è successo in un appartamento al rione Villa Longo, in via Torino.

Salgono a sette le persone ferite di cui due più gravi, trasportate in codice rosso.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 che hanno trasportato i malcapitati all’Ospedale Madonna delle Grazie.

Intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale.

15 le persone evacuate.

I residenti hanno denunciato di aver udito una fortissima esplosione, seguita da un forte odore di gas.

