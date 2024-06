Matera: entusiasmo alle stelle per gli alunni del liceo Duni per questa speciale caccia al tesoro! Le foto

Il gioco quale veicolo privilegiato per informarsi sulla storia della biblioteca e sui cambiamenti sul diritto allo studio dal 1933 ad oggi.

E’ stata un successo la caccia al tesoro fortemente voluta dal presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, per festeggiare i 90 anni della biblioteca Stigliani.

Organizzata in collaborazione con la Stigliani e il liceo classico Duni, è stata ideata dall’associazione “La Primamericana” di Stefano Sarcinelli, attore e drammaturgo, che ha elaborato i testi insieme all’organizzatrice di eventi Natalia Adorante.

Protagonisti gli studenti delle prime superiori del liceo classico Duni, che si sono sfidati sulla storia della Stigliani attraverso sei tappe che, oltra alla biblioteca, hanno toccato la Provincia di Matera, l’ex ospedale San Rocco, il busto del prof. Lamanna e la statua di Giovanni Paolo II.

La vittoria è andata alla squadra “nera”, che ha risolto gli indovinelli in 1h 5’ e 27”: ai componenti sono stati consegnati dei kindle, mentre a tutti i partecipanti è stata riconosciuto la possibilità di fruire di un abbonamento annuale per l’utilizzo digitale del patrimonio librario della Stigliani.

Il presidente Marrese ha ricordato che:

“l’obiettivo della Provincia di Matera, che ha organizzato l’iniziativa, era accendere i riflettori sulla biblioteca.

Questo evento fa da apripista per quelli che seguiranno, con l’obiettivo di far conoscere agli studenti l’importante patrimonio librario e anche per dare forza al preziosissimo lavoro che sta facendo l’amministrazione della biblioteca.

Posso assicurare che, da consigliere regionale, mi adopererò per dare ancora maggiore attenzione alle necessità della biblioteca che merita grande impegno perché rappresenta un fondamentale punto di riferimento non solo per la città di Matera.

Il mio ringraziamento va a chi ha reso possibile questa bellissima giornata e agli studenti, che hanno partecipato con grandissimo entusiasmo”.

Per Natalia Adorante:

“è stata un’esperienza molto coinvolgente, così come sono certa lo sia stata per i ragazzi.

Gli studenti, preparati, curiosi e attenti, si sono subito calati nella storia della città di Matera e del percorso che la biblioteca Stigliani ha fatto per arrivare nell’attuale sede.

Un ringraziamento speciale al presidente della Provincia per aver sposato questa iniziativa, alla dirigenza della biblioteca, al sindaco Bennardi, ai docenti del Duni per averci aiutati a coinvolgere i ragazzi”.

L’idea della caccia al tesoro, ha spiegato Stefano Sarcinelli:

“è venuta un po’ per caso, grazie all’opportunità che ci è stata data di collaborare con la biblioteca Stigliani, e un po’ unendo le esperienze che ciascuno di noi ha fatto da bambino tanti libri.

Ecco, unendo questi due fattori ci è sembrato allo stesso tempo semplice e interessante proporre una caccia al tesoro che, è mi fa tanto piacere, credo sia venuta davvero bene: sono molto contento”.

Ecco le foto.