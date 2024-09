Matera: entra nel vivo la rassegna dedicata ai traduttori e alle traduttrici dei capolavori della narrativa internazionale. Questo il prossimo appuntamento

È entrata ormai nel vivo la rassegna dedicata ai traduttori e alle traduttrici dei capolavori della narrativa internazionale, organizzata e promossa dall’associazione Amabili Confini.

“Scrittori allo specchio” proporrà, nel suo terzo appuntamento, il monologo “Raffiche su raffiche di entropia” a cura di Silvia Pareschi, traduttrice di letteratura angloamericana e raffinata voce italiana de Le correzioni di Jonathan Franzen.

Pubblicato per la prima volta nel 2001 e vincitore del National Book Award e del James Tait Black Memorial, il romanzo mette in scena l’odissea di una famiglia tipica della classe media del midwest americano e ne fa il punto di osservazione della società post moderna con i suoi “pochi, incerti valori”.

L’incontro avrà luogo giovedì 19 settembre nella Sala degli Specchi di Palazzo Malvinni Malvezzi con inizio alle 18:30 e verrà introdotto da Andrea Fontanarosa, componente dell’associazione Amabili Confini.

Oltre a Jonathan Franzen, Silvia Pareschi ha tradotto Don DeLillo, Zadie Smith, Jamaica Kincaid, Cormac McCarthy, Junot Díaz, Denis Johnson, Shirley Jackson, Sylvia Plath.

Ha ritradotto Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, e al momento sta lavorando ad una nuova traduzione di Addio alle armi.

Ha scritto I jeans di Bruce Springsteen e altri sogni americani (Giunti 2016), una raccolta di racconti e reportage ambientati negli Stati Uniti, e Fra le righe. Il piacere di tradurre (Laterza, 2024).

Nel 2019 le è stato conferito il Premio Classifica di Qualità de La Lettura, e nel 2024 ha vinto il Premio Pavese per la traduzione.

Le correzioni. «Lo si sentiva nell’aria: qualcosa di terribile stava per succedere».

Enid e Alfred Lambert trascinano le giornate accumulando oggetti, ricordi, delusioni e frustrazioni del loro matrimonio: l’uno in preda ai sintomi di un Parkinson che preferisce ignorare, l’altra con il desiderio, ormai diventato scopo di vita, di radunare per un «ultimo» Natale i tre figli allevati secondo le regole e i valori dell’America del dopoguerra, attenti a «correggere» ogni deviazione dal «giusto».

Gary, dirigente di banca, vittima di una depressione strisciante e di una moglie infantile; Chip che ha perso il posto all’università per «comportamento sessuale scorretto»; Denise, chef di successo con una vita privata, secondo i canoni dei Lambert, molto discutibile. Il temporale annunciato spazzerà via molte cose di valore ma ne restituirà altre più limpide.

Un grande romanzo che si legge d’un fiato, ricco di umorismo e umanità e al tempo stesso duramente critico verso la società contemporanea e i suoi pochi, incerti valori. Impossibile non riconoscere che i Lambert siamo noi: in un momento della nostra vita, in qualsiasi luogo del primo mondo.

Il calendario dei prossimi appuntamenti:

giovedì 26 settembre, “Lotta, memoria e linguaggio collettivo”, a cura di Giulia Zavagna. Monologo su L’invincibile estate di Liliana di Cristina Rivera Garza;

giovedì 3 ottobre, Il re di tutti. Un ritratto di Stephen King, a cura di Luca Briasco.

“Scrittori allo specchio” è realizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia di Matera.

Il programma completo della rassegna è disponibile online al link https://www.amabiliconfini.it/scrittori-allo-specchio-2024/.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti sarà libero fino ad esaurimento posti.

Le registrazioni delle dirette saranno disponibili sulla pagina facebook dell’associazione Amabili Confini.

Di seguito la locandina con i dettagli.