Matera, emergenza Coronavirus: ecco la Preghiera alla Vergine della Bruna

Un messaggio di speranza quello lanciato da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo:

“Carissimi,

condivido con voi e con tutti i fedeli questo mio desiderio:

Domenica alle ore 11.00, dall’altare della Madonna della Bruna, celebrerò la S. Messa che sarà trasmessa in diretta.

Durante la celebrazione invocherò la nostra Santa Patrona, affidando a lei, quale Madre tenerissima e dolcissima, la nostra Arcidiocesi di Matera – Irsina, perché la custodisca sotto il suo manto in questo tempo di emergenza per il coronavirus.

Appena sarà pronta vi farò recapitare la preghiera che potrete recitare insieme a me direttamente dalle vostre case.

Vi abbraccio e benedico”.

Ecco la Preghiera alla Vergine della Bruna per l’emergenza Coronavirus:

“O Maria della Bruna,

nostra difesa e nostro rifugio,

a te, come figli, ci rivolgiamo,

affidandoci al tuo Figlio, Gesù,

nostra speranza e nostra forza.

Tu, Regina della Chiesa,

sei la nostra Madre:

sotto il tuo manto

troviamo rifugio e sicurezza.

A te ci affidiamo, Vergine della Bruna,

gementi e sofferenti

come te, ai piedi della Croce,

e mentre avvertiamo l’impotenza

crediamo che il tuo aiuto ci soccorrerà.

Tu, Madonna della Bruna,

sei il nostro rifugio sicuro,

a te, salute degli infermi,

consegniamo quanti stanno lottando,

per curare, aiutare, sostenere

con la forza dell’amore

i contagiati

da questo male invisibile e letale.

Tu, Maria della Bruna,

sei sempre venuta incontro,

nei momenti più tristi e devastanti,

a questo tuo popolo

che ti acclama e ti onora

come Corona della propria vita.

Ora, vieni in nostro soccorso:

volgi il tuo sguardo benigno sulla nostra Italia,

sulla nostra Lucania,

sulla nostra Diocesi di Matera – Irsina,

sul mondo intero.

Vergine della Bruna,

per la tua intercessione,

Gesù, come a Cana di Galilea,

trasformi l’acqua in vino più buono,

così da gustare la dolcezza dell’amore divino

dopo l’amarezza del male.

Aiutaci, Madonna della Bruna

a sopportare il momentaneo peso della croce

perché presto possiamo annunciare

la vittoria di Cristo sulla morte.

Così sia.

✠ Don Pino”.